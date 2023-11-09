Özgür Özel... SANAT DÜNYASINDAN İLK TEBRİK DENİZ SEKİ'DEN GELDİ

Deniz Seki,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e başarılar diledi ve "Ben bir Cumhuriyet kadınıyım, Cumhuriyetin yaşaması için ölene dek mücadele edeceğim" dedi.

Seki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Başkanım Özgür Özel, başarılarınızın devamını diler, ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Hoşgeldiniz.

Ben bir Cumhuriyet kadınıyım, Cumhuriyetin yaşaması için ölene dek mücadele edeceğim."

Seki'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından beğenildi.

Seki'nin tebrik mesajı, CHP'deki değişimin ülke gündemine oturduğunu da gösteriyor.

Özel'in yeni genel başkan seçilmesinin ardından, sanat camiasından da destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Seki'nin mesajı, CHP'nin yeni yönetimine olan desteğin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.