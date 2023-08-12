Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı

Uzun bir aranın ardından setlere dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci ve Özgü Namal'ın bölüm başı alacağı ücretler belli oldu. Açıklanan rakamlara göre Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon 300 bin lira, Özge Özpirinçci 700 bin lira, Özge Namal ise 750 bin lira kazanacak.

Dizilerdeki başarılı rolleriyle yıllara damga vuran Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından ekranlar dönüyor. Yeni dizileriyle anlaşma yapan ünlü isimlerden İmirzalıoğlu 1 milyon 300 bin TL, Özpirinçci 700 bin lira, Namal ise 750 bin TL kazanacak.

YENİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra son olarak Alef dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda Yavuz Turgul'un yönetmenliği üstlendiği iddialı bir dizide rol alacak. Başarılı oyuncu dizide bölüm başına 1 milyon 300 bin TL alacak.

ÖZGÜ NAMAL 750 BİN TL KAZANACAK

O3 Medya ile anlaşma imzalayan yeni projesi Sandık Kokusu ile yeni sezonda ekranlara dönecek Özge Özpirinçci ise, bölüm başına 700 bin lira alacak. 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşan Özgü Namal da bölüm başına 750 bin lira kazanacak.