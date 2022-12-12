Özge Ulusoy... '100 KİLOMETRE HIZLA BABAMA VURDU!'

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla korkunç kazanın detaylarını anlattı.

"100 KİLOMETRE HIZLA BABAMA VURDU, HİÇ FRENE BASMAMIŞ"

Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Babam hayatı boyunca kurallara riayet eden biriydi.

Askerde havacı, füzeci albay rütbesi vardı ve ömrü boyunca askeri hakimlik yaptı ve kendisi hak, hukuk, adalet için ülkesi ve milleti için bir ömür çalıştı ve savaştı.

4 Aralık Pazar günü saat 14.05 sıralarında bir cip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü.

Babam yaya geçidinden geçerken bu cip 100 kilometreden daha yüksek bir hızla ona vurdu.

Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Maalesef üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylar var!

Bu detaylardan biri de çarpan aracın frene bile basmamış olması! Bunu tekrar edeceğim!

Araç frene bile basmamış. Fren izi yok! Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor. Frene basmamak ne demek?"

"Kamuoyunu aydınlatmak için gerekli noktalarda gerekli açıklamaları yapacağım.

Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. İddia edilenin aksine babamın otopsi raporunda vücudundaki kırıklar, iç kanama ve hasarlar vücudunun sol tarafında.

Eminim ki bunların nedenini saptamak yüce adaletimizin görevi. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır.

Şu anda konu yargıya intikal etmiş durumda ondan çok fazla detay vermek istemiyorum.

Bugün anlattıklarımın dışında bilgi sahibi olduğumuz birçok başka kan donduran bilgiler de var!

Daha fazla detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı şimdi ben de onun için savaşacağım.

Söyleyecek başka bir şey yok şimdilik. Allah herkese sıralı ölüm nasip eylesin.

Tüm ölmüşlerimizin taksiratını affeylesin ve mekanları cennet olsun."