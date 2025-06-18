Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile ciddi bir aile içi kriz yaşıyor. Kardeşler arasındaki gerginlik, tapu davası ve tehdit iddialarıyla mahkemeye taşındı.

TAPU DAVASIYLA BAŞLAYAN KRİZ DERİNLEŞTİ

Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez de abisi Ercan Deniz ile yaşadığı hukuk mücadelesiyle gündemde. İddiaya göre Özcan Deniz, geçmişte kendi adına kayıtlı olan bir taşınmazın tapusunu abisinin üzerine tescil ettirdi. Ancak zamanla bu taşınmazın yeniden kendi üzerine geçirilmesini isteyen sanatçı, resmi işlemlerin gerçekleşmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptal ve tescil davası açtı.

Bu gelişme, iki kardeş arasında iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Uzun yıllar birlikte çalışan ve kamuoyunda yakın ilişkileriyle bilinen Deniz kardeşler, şimdi karşı karşıya.

ÖLÜM TEHDİDİ VE HAKARET İDDİALARI

Kriz yalnızca mal varlığıyla sınırlı kalmadı. Özcan Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada abisi Ercan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Ünlü sanatçının iddiasına göre Ercan Deniz, ayrıca Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a hakaret ve küfür içeren ifadelerde bulundu.

Bu iddiaların ardından çift, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma talep etti. Başvuruda, Ercan Deniz'in çiftin yaşadığı eve izinsiz geldiği ve Samar Dadgar'ı tehdit ettiği belirtildi.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, sunulan beyan ve delilleri dikkate alarak Ercan Deniz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara göre Ercan Deniz, hem Samar Dadgar'a hem de çiftin yaşadığı konuta yaklaşamayacak ve hiçbir iletişim kanalından temasta bulunamayacak.

Aile içi yaşanan bu gerginlik, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Hem iş ilişkileri hem de kardeşlik bağlarıyla yıllarca yan yana olan Özcan ve Ercan Deniz'in bu durumu, sanat dünyasında da konuşulmaya devam ediyor.