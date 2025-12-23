Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, son dönemde Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Başarılı oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da dikkat çekiyor. Akbaba'nın, ödüllü yönetmen Yüksel Aksu imzası taşıyan Bak Postacı Geliyor filminde canlandırdığı Postacı Osman karakteriyle yer aldığı yapımın 143 bin seyirciye ulaştığı konuşuluyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Akbaba, 2017 yılında Elif Buket Arıkan ile dünyaevine girmiş, çift 13 Temmuz 2018'de oğulları Ozan Ali'yi kucaklarına almıştı.

EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SETTEN İZİN ALDI

Yoğun iş temposunun sürdüğü bu dönemde Akbaba ailesinden dikkat çeken bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Buket Akbaba'nın kalp ameliyatı olacağı öğrenilirken, Ozan Akbaba'nın da eşinin ameliyatı için setten izin aldığı belirtildi.