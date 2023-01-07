Oyuncu Serkan Altunorak, bir bardak kahvenin 68 TL olmasına tepki gösterdi

Sevilen oyuncu Serkan Altunorak, ünlü kahve zincirinden aldığı bir büyük boy kahvenin 68 TL olmasına isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir daha markadan kahve almayacağını söyleyen oyuncu, "Senin umurunda olmayacak ama bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

İmkansız Aşk, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl ve Kuş Uçuşu gibi birçok projedeki başarısıyla hafızalara kazınan sevilen oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından gelen zamlara isyan etti.

BİR DAHA MARKADAN KAHVE ALMAYACAK

Bir kahve zincirinden aldığı büyük boy kahveye 68 TL ödeyen başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.