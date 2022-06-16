Oyuncu Melisa Döngel, bikinisiyle havuzda kalça dansı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Melisa Döngel, bikinisiyle havuzda kalça dansı yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel, sosyal medya hesabından peş peşe havuzun içinde çektirdiği bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncu daha sonra havuzda kız arkadaşıyla dans ettiği bir videoyu da yayınladı.

Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla rolüyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu, 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Genç oyuncu, ilk olarak havuzda çektirdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel'in pozları 138 bine yakın beğeni aldı.

Oyuncu Melisa Döngel, havuzda bikinisiyle kalça dansı yaptı

HAVUZDA DANS ETTİ

Eğlenceli kişiliğiyle bilinen Döngel, daha sonra kız arkadaşıyla havuzda dans ettiği anları yayınladı. Fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Melisa Döngel, havuzda bikinisiyle kalça dansı yaptı

Oyuncu Melisa Döngel, havuzda bikinisiyle kalça dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Melisa Döngel Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title