Oyuncu Melisa Döngel, bikinisiyle havuzda kalça dansı yaptı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel, sosyal medya hesabından peş peşe havuzun içinde çektirdiği bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncu daha sonra havuzda kız arkadaşıyla dans ettiği bir videoyu da yayınladı.
Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla rolüyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Şimdilerde kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu, 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Genç oyuncu, ilk olarak havuzda çektirdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel'in pozları 138 bine yakın beğeni aldı.
HAVUZDA DANS ETTİ
Eğlenceli kişiliğiyle bilinen Döngel, daha sonra kız arkadaşıyla havuzda dans ettiği anları yayınladı. Fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.