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Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

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Başarılı oyuncu İlker Aksum, iki yıldır aşk yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, havuz başında sadece aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni düzenledi.

Olacak O Kadar, Çarli, Yabancı Damat, Kara Yılan, Muhteşem Yüzyıl, Kadim Dostum, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul, Seddülbahir 32 Saat, ve Ramo gibi birbirinden iddialı dizilerde rol alan başarılı oyuncu ilker Aksum, 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi.

SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Çift dün Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünya evine girdi. İkiliyi bu anlamlı gününde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmadı. Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aksu'nun nefes koçu eşi aynı zamanda da tiyatroyla ilgileniyor.

52 yaşındaki İlker Aksum, 2008-2012 yılları arasında da Belgin Erdoğan ile evli kalmıştı.

Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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İlker Aksum Magazin Haberler

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