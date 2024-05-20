Oyuncu Doğukan Güngör, yeni aşkıyla görüntülenince panikten ne yapacağını şaşırdı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı söylentisiyle adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, yeni aşkı dansçı Aleyna Yalçın ile objektiflere yakalandı. Görüntülendiğini gören oyuncu, panikten ne yapacağını bilemedi.

"BUNU YAYINLAMAYALIM"

Doğukan Güngör, dansçı sevgilisiyle Etiler'deki bir mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Mekanda dakikalarca samimi şekilde sohbet eden ikili, mekandan da birlikte çıktı. Sevgilisini öptüğü esnada kamerayı fark eden Güngör, genç kadını iterek uzaklaştırdı. Görüntülendiğini görünce panikleyen yakışıklı oyuncu, "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" diyerek görüntülerin silmesini istedi.

Öte yandan Güngör'ün dansçı sevgilisi Aleyna Yalçın, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla dikkatleri üzeri çekiyor.