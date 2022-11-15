Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, nişanlısı Thor ile ayrıldı

Ekranların sevilen ismi Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı 3 çocuk babası nişanlısı Thor ile yollarını ayırdı. Yoğun bir iş temposu bulunan Deniz'in sevgilisinin kıskançlıklarından sıkıldığı için nişan attığı iler sürüldü.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor ile nişanlandı. Düğün hazırlığı yapan çiftten kötü haber geldi.

KISKANÇLIKLARINDAN BUNALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç çocuk babası Thor ile nişanlanan güzel oyuncu, ayrılık kararı aldı. Deniz'in ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı nişanlısının kıskançlıklarından bunaldığı için ilişkisini bitirdiği ileri sürüldü. Düğün hazırlığı yaparken nişan atan Deniz'den ayrılık haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

İzlandalı yönetmen Thor, Dilan Çiçek Deniz'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlilik teklifi etmişti. Sevgilisinin teklifini kabul eden Deniz, büyük bir sürpriz olduğunu ve tekliften dolayı çok mutlu olduğunu söylemişti. Yönetmenin Deniz'e aldığı yüzüğü fiyatı ise 230 bin TL idi.