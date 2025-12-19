Haberler

Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2008–2018 yılları arasında "Coronation Street" dizisinde 'Anna Windass' karakterini canlandıran Debbie Rush, yaptığı son paylaşımda oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü isme dizideki rol arkadaşlarından çok sayıda destek mesajı geldi.

  • Debbie Rush'un oğlu William Rush 17 Aralık'ta hayatını kaybetti.
  • William Rush organ bağışçısı olarak diğer ailelere umut ve yaşam verdi.
  • Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"Coronation Street" dizisinde canlandırdığı 'Anna Windass' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Debbie Rush, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda hayranlarını üzdü.

Rush, oğlu William Rush'ın 17 Aralık'ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

59 yaşındaki oyuncu, 31 yaşındaki oğlunun Manchester City forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak duygularını şöyle aktardı:

"Güzel bebeğimiz William, 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. Aile olarak kalplerimiz tamamen kırık ve kaybımızın derinliğini ifade edebilecek hiçbir kelime yok. En karanlık anımızda bile William, en kıymetli hediyeyi verdi. Organ bağışçısı olarak diğer ailelere umut ve yaşam verdi, son anına kadar başkalarını düşündü. Onun iyiliği ve sevgisi sonsuza dek mirasının bir parçası olacak."

Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Debbie Rush'un paylaşımına dizideki rol arkadaşları ve hayranlarından destek mesajları yağdı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Sabah uyandıklarında araçlarını böyle buldular
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
title