Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti
2008–2018 yılları arasında "Coronation Street" dizisinde 'Anna Windass' karakterini canlandıran Debbie Rush, yaptığı son paylaşımda oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü isme dizideki rol arkadaşlarından çok sayıda destek mesajı geldi.
- Debbie Rush'un oğlu William Rush 17 Aralık'ta hayatını kaybetti.
- William Rush organ bağışçısı olarak diğer ailelere umut ve yaşam verdi.
- Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
"Coronation Street" dizisinde canlandırdığı 'Anna Windass' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Debbie Rush, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda hayranlarını üzdü.
Rush, oğlu William Rush'ın 17 Aralık'ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
59 yaşındaki oyuncu, 31 yaşındaki oğlunun Manchester City forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak duygularını şöyle aktardı:
"Güzel bebeğimiz William, 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. Aile olarak kalplerimiz tamamen kırık ve kaybımızın derinliğini ifade edebilecek hiçbir kelime yok. En karanlık anımızda bile William, en kıymetli hediyeyi verdi. Organ bağışçısı olarak diğer ailelere umut ve yaşam verdi, son anına kadar başkalarını düşündü. Onun iyiliği ve sevgisi sonsuza dek mirasının bir parçası olacak."
Debbie Rush'un paylaşımına dizideki rol arkadaşları ve hayranlarından destek mesajları yağdı.