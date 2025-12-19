Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

"Coronation Street" dizisinde canlandırdığı 'Anna Windass' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Debbie Rush, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda hayranlarını üzdü.

Rush, oğlu William Rush'ın 17 Aralık'ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

59 yaşındaki oyuncu, 31 yaşındaki oğlunun Manchester City forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak duygularını şöyle aktardı:

"Güzel bebeğimiz William, 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. Aile olarak kalplerimiz tamamen kırık ve kaybımızın derinliğini ifade edebilecek hiçbir kelime yok. En karanlık anımızda bile William, en kıymetli hediyeyi verdi. Organ bağışçısı olarak diğer ailelere umut ve yaşam verdi, son anına kadar başkalarını düşündü. Onun iyiliği ve sevgisi sonsuza dek mirasının bir parçası olacak."

Debbie Rush'un paylaşımına dizideki rol arkadaşları ve hayranlarından destek mesajları yağdı.