Oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında doyasıya dans etti

Son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, tatilden döndü. Ayağının tozuyla Disney Plus'ın lansmanına katılan Cansu Dere, hem özel hayat açıklaması hem de dansıyla adından söz ettirdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Etkinlik öncesi ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cansu Dere, "Tatil planlarım devam edecek. Bikinili pozları herkes paylaşıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim" dedi. Özel hayatında kimsenin olmadığını ve kalbinin boş olduğunu belirten oyuncu, "Hiçbir şey yok. Olsa görürsünüz zaten. Bu işler kolay değil. Yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da başlamak iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

TARKAN'IN ŞARKILARINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede bir süredir yurt dışında yaşayan Tarkan da sahne aldı. Cansu Dere, 3 yıl aradan sonra konser veren Tarkan'ın konserinde eğlenceli anlar yaşadı. Megastar'ın şarkılarına eşlik eden Dere, doyasıya dans etmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncunun görüntüleri ise Instagram'da gündem oldu.