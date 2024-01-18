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Oyuncu Burcu Biricik, 3,5 aylık hamile

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2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Burcu Biricik, 3,5 aylık hamile. Oyuncunun bir kız bebeği olacak.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, 3,5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

"KIZIMIZ OLACAK"

Nişantaşı'nda görüntülenen ve Söylemezsem Olmaz muhabirine konuşan Burcu Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi. Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söyledi.

Güzel oyuncu Burcu Biricik, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde başrol oynamıştı.

Oyuncu Burcu Biricik, 3,5 aylık hamile

Oyuncu Burcu Biricik, 3,5 aylık hamile

Oyuncu Burcu Biricik, 3,5 aylık hamile

Ecem Altan
Ecem Altan
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Burcu Biricik Magazin Haberler

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