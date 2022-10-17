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Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı! 12 yıllık hayat arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Magazin Haberleri

Akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda mantar ürediği için yaşamını yitiren Billur Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan'ın 12 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanser tedavisi gördüğü esnasında vücudunda mantar üreyen Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümüyle yıkılan hayranları ve ünlü isimler cenaze törenine akın etti. 12 yıllık hayat arkadaşını tedavi süresinde yalnız bırakmayan Buğra Bahadırlı ise güçlükle ayakta durabildi. Duygusal anlar yaşayan Bahadırlı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamada "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı" dedi.

Kalkavan'ın yıllardır yaşadığı Caddebostan'daki evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve sanatçının bundan dolayı çok üzüldüğünü anlatan Bahadırlı, "Kentsel dönüşüme çok üzülüyordu, çok canı sıkılıyordu. Vücut çok yorulmuştu. Oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için '90 gün içinde boşaltın' dediler. Billur'un morali çok bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1,5 kilo verdi. Bu süreçte hastanede kalmak istedi. 'Yeni evimize geçeriz' demişti ama kısmet olmadı. Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" demişti.

Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor

Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor

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Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan - Magazin

Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

bu buğra arkadaş kaç yaşında?

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