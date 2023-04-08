Oyuncu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı Ezgi Gergin nişanlandı

Güldür Güldür Show' oyuncusu Berkay Tulumbacı, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Ezgi Gergin ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilecek" dedi.

Kara Ekmek, Aslı Gibidir, Ateş böceği ve Bursa Bülbülü gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Berkay Tulumbacı, bir süredir şarkıcı Ezgi Gergin ile aşk yaşıyor.

"GEREĞİ NEYSE YERİNE GETİRDİK"

Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Ezgi Gergin törende kahverengi ve buz mavisinden oluşan bir abiye elbise tercih ederken oyuncu da aynı renklerde bir takım elbise giydi. Instagram hesabından nişanlandığını duyuran Berkay Tulumbacı, "Kim derdi böyle bir seriye başlayacağımızı. Ben... Dedim ve başladım. O gün mavi günüydü. Güzel geçti. Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak. Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilecek. Sonuçta 'hayat uzun, altın uçuyor" dedi.