Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu duyurdu

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Aslı İnandık Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu duyurdu. Oyuncu, milletvekili olduğu haberlerini de yalanladı.

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında birçok ünlü isim partilere üye olduğunu açıkladı. Kervana son katılan isimlerden biri ise oyuncu Aslı İnandık oldu.

"MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI DEĞİLİM"

Güldür Güldür Show'daki performansıyla alkış toplayan oyuncu Aslı İnandık, hakkında çıkan "Milletvekili aday adayı oldu" haberlerini yalanlayan açıklama yaptı. İnandık daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu şu sözlerle duyurdu;

"Merhaba bazı haber sitelerinde dünden beri hakkımda çıkan yanlış bir haberi düzeltmek isterim; Ben milletvekili adayı değilim, Türkiye İşçi Partisi'ne yalnızca üye oldum. Tıpkı on binlerce farklı meslek grubundan vatandaş gibi. TİP'in yanındayım. Milletvekili adayı değilim. Teşekkür ederim."