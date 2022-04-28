Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Evlilik hazırlığı yaptığı Önder Öztarhan ile ilişkisini bitiren Aslı Enver, yoğun iş temposuna devam ediyor. Tiyatro oyununda yer alan oyuncunun reklam anlaşması yaptığı bankadan 3 milyon TL kazandığı ileri sürüldü.
Bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, Sırça Oyunu isimli tiyatro oyununda rol alıyor. İşlerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, yeni bir reklam projesine imza attı.
MİLYONLUK İMZA
Bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ve evlilik planları yaptığı konuşulan Aslı Enver, ani bir kararla ilişkisini noktaladı. Ayrılık kararının ardından kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, zorlu süreci çalışarak geçirme kararı aldı. Daha önce de birçok reklam filminde rol alan oyuncu, bir bankanın reklam yüzü oldu. İddialara göre Enver, yeni reklam projesinden tamı tamına 3 milyon TL kazandı.