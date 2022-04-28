Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Evlilik hazırlığı yaptığı Önder Öztarhan ile ilişkisini bitiren Aslı Enver, yoğun iş temposuna devam ediyor. Tiyatro oyununda yer alan oyuncunun reklam anlaşması yaptığı bankadan 3 milyon TL kazandığı ileri sürüldü.

Bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, Sırça Oyunu isimli tiyatro oyununda rol alıyor. İşlerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, yeni bir reklam projesine imza attı.

MİLYONLUK İMZA

Bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ve evlilik planları yaptığı konuşulan Aslı Enver, ani bir kararla ilişkisini noktaladı. Ayrılık kararının ardından kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, zorlu süreci çalışarak geçirme kararı aldı. Daha önce de birçok reklam filminde rol alan oyuncu, bir bankanın reklam yüzü oldu. İddialara göre Enver, yeni reklam projesinden tamı tamına 3 milyon TL kazandı.

Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı

Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı

Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı

Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Önder Öztarhan, Aslı Enver, Instagram, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title