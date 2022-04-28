Oyuncu Aslı Enver, yeni reklam filminden 3 milyon TL kazandı

Bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, Sırça Oyunu isimli tiyatro oyununda rol alıyor. İşlerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, yeni bir reklam projesine imza attı.

MİLYONLUK İMZA

Bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ve evlilik planları yaptığı konuşulan Aslı Enver, ani bir kararla ilişkisini noktaladı. Ayrılık kararının ardından kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, zorlu süreci çalışarak geçirme kararı aldı. Daha önce de birçok reklam filminde rol alan oyuncu, bir bankanın reklam yüzü oldu. İddialara göre Enver, yeni reklam projesinden tamı tamına 3 milyon TL kazandı.