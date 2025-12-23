Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Haberler

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürerken, son gelişmede Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, eşi Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Palamut Zamanı adlı oyunun dün akşamki temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gözaltına alındı. Ünlü ismin gösteri merkezinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

  • Umut Evirgen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'uyuşturucu için yer temin etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • Umut Evirgen, 22 Aralık Pazartesi akşamı eşi Alina Boz'un tiyatro oyununun temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
  • Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'ten bu yana ünlü oyuncu Alina Boz'la evli ve İstanbul'da popüler mekânların işletmecisi olarak tanınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında, oyuncu Alina Boz'un eşi, ünlü işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı. İstanbul'da birçok popüler mekânın işletmecisi olarak tanınan Evirgen'e yöneltilen suçlamanın "uyuşturucu için yer temin etmek" olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Evirgen, dün akşam eşi Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Palamut Zamanı adlı tiyatro oyununun temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evirgen'in gösteri merkezinde eşi Alina Boz ile çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. O anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Magazinde sık sık adı anılan Umut Evirgen, uzun yıllardır ünlü kadın oyuncularla yaşadığı aşklarla gündeme oturuyor. Serenay Sarıkaya ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, 2 Aralık 2023 yılından bu yana ünlü oyuncu Alina Boz'la evli.

22 Aralık Pazartesi, akşam saatlerinde gözaltına alınan Umut Evirgen, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Etiler'deki 'Kütüphane' mekanıyla dikkat çekmişti.

