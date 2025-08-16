Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım
2017'de Sinan Akçıl ile aşk yaşayan 'Bilionera' şarkıcısı Otilia, sosyal medyada eski ilişkisiyle ilgili gelen yoruma çarpıcı bir yanıt verdi. Bir takipçisinin "Bir zamanlar Sinan Akçıl ile sevgili olmanı aşamıyorum" sözlerine Otilia, "Genç ve aptaldım" cevabını verdi.

'Bilionera' şarkısıyla dünya çapında tanınan Rumen şarkıcı Otilia, bir dönem Türkiye'de sık sık gündeme gelmişti. "Türkiye benim ikinci yuvam" diyen ünlü isim, yaptığı ziyaretlerde hayranlarıyla buluşmuş ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir adım atan Otilia, Giresun'da bir hayranının düğününe katılarak dikkatleri üzerine çekmişti. O anların sosyal medyada yayılması üzerine konuşan şarkıcı, davete nasıl icabet ettiğini şu sözlerle açıklamıştı, "Hayranlarımdan biri bana ve aileme düğününe gelmem için ulaşmaya çalışıyordu. Ben de onu mutlu etmek için konserimden önce uğramak istedim."

ESKİ AŞK HAKKINDA BOMBA YANIT

Otilia, bu kez sosyal medyada yaptığı bir yorumla adından söz ettirdi. 2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkı hatırlatan bir takipçi, "Bir zamanlar Sinan Akçıl ile sevgili olmanı aşamıyorum" yazdı. Otilia ise bu yoruma dikkat çeken bir cevap vererek, "Genç ve aptaldım" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Otilia'nın hem samimiyetine hem de dobra tavrına yorum yaptı.

