Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor

2002 yapımı Pianist filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Adrien Brody, My Daughter's Friend filminin çekimleri için Türkiye'ye gelecek.

GALATA KULESİ VE KAPALIÇARŞI'DA ÇEKİLECEK

51 yaşındaki Hollywood yıldızı Adrien Brody, yapımcılığını David Wachs ve Galip Güner'in üstlendiği projede başrol oynayacak. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek olan filmde Brody'ye ünlü oyuncu Nicky Whelan, Laneya Grace, Shima Ryan ve Duygu Mercan eşlik edecek. ABD-Türk yapımı olan filmin yönetmen koltuğuna ise Ojan Missaghi oturacak. Ekimayındabaşlayacak olan filmin çekimleri Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda gerçekleşecek.

2025 YILINDA VİZYONA GİRECEK

Psikolojik gerilim temalı filmin, 2025yılında vizyona girmesi planlanıyor. Film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan görünüşte genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini konu alıyor.