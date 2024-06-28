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Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor

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Pianist filmiyle Oscar kazanan Adrien Brody Türkiye'ye geliyor. Adrien Brody, İstanbul'da çekimleri yapılacak ABD-Türk ortak yapımı My Daughter's friend filminde başrol olacak.

2002 yapımı Pianist filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Adrien Brody, My Daughter's Friend filminin çekimleri için Türkiye'ye gelecek.

GALATA KULESİ VE KAPALIÇARŞI'DA ÇEKİLECEK

51 yaşındaki Hollywood yıldızı Adrien Brody, yapımcılığını David Wachs ve Galip Güner'in üstlendiği projede başrol oynayacak. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek olan filmde Brody'ye ünlü oyuncu Nicky Whelan, Laneya Grace, Shima Ryan ve Duygu Mercan eşlik edecek. ABD-Türk yapımı olan filmin yönetmen koltuğuna ise Ojan Missaghi oturacak. Ekimayındabaşlayacak olan filmin çekimleri Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda gerçekleşecek.

2025 YILINDA VİZYONA GİRECEK

Psikolojik gerilim temalı filmin, 2025yılında vizyona girmesi planlanıyor. Film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan görünüşte genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini konu alıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor

Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor

Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Adrien Brody İstanbul Türkiye Sinema Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

yabancıların ülkede film çekmesi tanıtım açısından olumlu olur umarım buradaki insanları ve yaşamları filmlere doğru şekilde yansıtırlar ben daha önce ülkemizde çekilen çoğu filmde bunu hiç görmedim

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