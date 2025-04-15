Orhan Kılıç: Babam, oyuncu olmamı desteklemedi; ona "Cüneyt Arkın'dan daha iyi olacağım" dedim

Oyuncu Orhan Kılıç, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olarak hayatından ve sektörde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"SEKTÖRDE BENİ TANIMADILAR"

Ortaokul yıllarında Almanya'ya gittiğini ve orada uzun yıllar yaşadığını söyleyen Orhan Kılıç, Türkiye'ye döndüğünde sektörde yabancılık çektiğini anlattı. "Almancı olarak geldim, beni tanımadılar" diyen Kılıç, menajerinin kendisine "Sektörde senin için burnu havada ve kibirli diyorlar" dediğini de aktardı.

"AYŞEN GRUDA LAKAP BULMAMIZ GEREK DEDİ"

Tiyatro dünyasında yer edinme sürecinin kolay geçmediğini belirten Kılıç, Ayşen Gruda'nın kendisine "Seni burada yerler, bu camiada kalmak istiyorsan bir lakap bulmamız lazım" dediğini söyledi. Babasının rızası olmadan, annesinin desteğiyle konservatuara başladığını dile getirdi.

"DUYGUSAL BİR ADAMIM, AMA BABAM ÖYLE DEĞİLDİ"

Kendini duygusal biri olarak tanımlayan Kılıç, "Ben çok duygusal bir adamım, babamda duygusallık yoktur" dedi. Babasına küçük yaşta, " Cüneyt Arkın'dan daha iyi olacağım" dediğini paylaşan Kılıç, eşinin Sema olduğunu ve onunla röportajda tanıştıklarını da anlattı.