Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında komedyen Hasan Can Kaya ve rapçi Reynmen dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı şahısların ise yurt dışında olduğu belirlendi. Bu isimler arasında Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı da var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, 11 ünlü gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda,

  • Komedyen Hasan Can Kaya,
  • Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş,
  • Rapçi Emirhan Çakal,
  • Mazlum Aktürk,
  • Mert Eren Bülbül,
  • Sıla Dündar,
  • Döndü Şahin,
  • Burak Güngör,
  • Ahmet Can Dündar,
  • Berkcan Güven,
  • Fırat Yayla gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA İSİM YURT DIŞINDA

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen,

  • Sosyal medya ünlüsü Enes Batur Sungurtekin,
  • Barış Murat Yağcı,
  • Ecenaz Üçer,
  • Kemal Can Parlak,
  • Çağrı Taner,
  • Turgut Ekim,
  • Barbaros Dikmen,
  • Yaren Alaca,
  • Nisa Bölükbaşı'nın yurt dışında olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SURVİVOR YARIŞMACISI DA LİSTEDE

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Barış Murat Yağcı şu anda Survivor'da yarışıyor. Yağcı ile bir dönem ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı da operasyonda adı geçen isimler arasında yer alıyor.

FENOMEN YAREN ALACA DÜN ABD'YE GİTMİŞ

TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın ise dün ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Alaca, ABD'ye gidişinin dil eğitimi amaçlı olduğunu açıkladı.

