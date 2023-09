2000 yılında yayımlanan ilk bölümü ile anime dünyasına giriş yapan One Piece, Netflix tarafından diziye uyarlandı. Sinema severler tarafından büyük ilgi ile karşılanan yapım, şimdiden Netflix'in altını üstüne getirdi. Bunun akabinde 'One Piece 2. sezon ne zaman yayınlanacak?' sorusu sorulmaya başlandı. İşte One Piece 2. sezon çıkış tarihi...

2000 yılında yayımlanan ilk bölümü ile anime dünyasına giriş yapan One Piece, Netflix tarafından diziye uyarlandı. Sinema severler tarafından büyük ilgi ile karşılanan yapım, şimdiden Netflix'in altını üstüne getirdi. Bunun akabinde "One Piece 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte One Piece 2. sezon çıkış tarihi…

One Piece 2. sezon çıkış tarihi ne zaman?

Günümüzde 2000'den fazla bölümü olan One Piece animesinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizi, ilk olarak 2020 yılında duyuruldu. O günden bu yana merak içerisinde beklenen yapımın ilk sezonu, 8 bölüm ile geçtiğimiz günlerde seyirciye sunuldu.

One Piece dizisi, eski korsanlar kralı tarafından geride bırakılan One Piece adlı büyük bir hazineyi bulmak için yolculuğa çıkan Hasır Şapkalı Luffy ve korsan tayfasını konu alıyor. Bu ekipteki her bir kişinin farklı yetenekleri var.

Çıktığı hafta rekor kırdı! İşte Netflix'in altını üstüne getiren dizi

Örnek vermek gerekirse bir diğer adı Lastik Adam olan Luffy, adından da anlayabileceğiniz üzere lastik gibi uzayabiliyor. Bu da ona çeviklik kazandırıyor. Hikayeye göre Luffy, bu doğaüstü gücü yanlışlıkla yediği şeytan meyvesi ile kazandı.

One Piece dizisinin yapımcı koltuğunda Eiichiro Oda oturuyor. Yapım, oyuncu kadrosu ile de animedeki karakterleri andırıyor. Öyle ki Iñaki "Luffy" Godoy, Emily "Nami" Rudd, Mackenyu "Zoro", Taz "Sanji" Skylar, Peter "Shanks" Gadiot ve Jeff "Bugy" Ward bu kadroda öne çıkıyor.

Özellikle anime izlemeden duramam diyenler ve macera dizisi sevenlerin mutlaka göz atması gereken One Piece, Netflix'te en çok izlenen diziler sıralamasının birinci sırasına adını 140 milyon saat izlenme süresi ile yazdırmış durumda. Öte taraftan eleştirmenlerden olumlu yorumlar toplamışken, IMDb puanı ise 10 üzerinden 8.5 oranında.

Dizinin hayranlarının oldukça merak ettiği bir soru var; "One Piece 2. sezon ne zaman?". Bu noktada sinema severler oldukça umutlu. Zira dizi oldukça sevildi ve Netflix'in beğenilen bir yapımı devam ettirmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar yapılan açıklamalara göre "One Piece 2. sezon çıkış tarihi ne zaman?" sorusu ne yazık ki şimdilik cevapsız kalıyor. Yapımcılar olumlu konuşmalar yapıyor olsa da bu herhangi bir kesinlik içermiyor. One Piece 2. sezonu onaylandığında ve çıkış tarihi açıklandığında içeriğimizi güncelleyeceğiz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One Piece dizisinin devamının gelmesini ister misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.