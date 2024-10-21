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Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
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Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cenazeye gidememe gibi bir anksiyetesi olduğunu açıkladı. Birsel gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, oyuncunun annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti. Avrupa Yakası ve Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in cenazesinde gözler eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer'i aradı. Ünlü senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rol arkadaşına veda etti.

UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEDİKLERİ BİLİNİYORDU

Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır görüşmediği biliniyordu. Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Gülse Birsel sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

Vural'a vedam

Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım.

Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu.

Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir "Mağdur persona"sı vardı. Şenay Gürler'le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, "Vaay tabii sosyete bizi davet etmez"! "Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?" "Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim" filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten "Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay"ı yazdım. Vural nefis oynadı. "Birinin bizi durduramadığı" günlerdi.

Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı.

Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence.

Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili kırıcı cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki yanlışları anlatmaya gerek de yok.)

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gülse Birsel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımı bir süre sonra sildiği görüldü. Birsel'in veda mesajına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin

Sosyal Medya Gülse Birsel Vural Çelik Televizyon 3-sayfa Magazin Sanat Tören Medya Gibi

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Yorumlar (7)

Ahmet Kemal Niyazoğlu:

Bu kadın manyak, ulan vefat etmiş biri için kötü de olsa senin için rahmet edip olay kapatılır. Ama akıllı insanlar için geçerli bu yazdıklarım neyse manyakla manyak olunmaz. :)

38
3
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Ebu Huzeyfe:

Veda etmemiş içini kusmuşsun ! Adam öldü öldü onu yaptı bunu yaptı bırak Allah rahmet eylesin de kapat dedikodu zamanı değil

20
0
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Mehmet :

15-16 yıl önce olan bir mevzu. Herkes yoluna bakmış. Gülse'yi hiç sevmem ama Vural Bey'i sanırsın o öldürdü. Ne alaka? Hemen bir taraf olmalar, linçlemeler...

7
6
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Tugba null:

ayıp gerçekten. ailesine başsagligi dilemek bu kadar zor olmamalı. 16 yıl önceki olayı adam öldükten sonra anlatmanda senin nasıl biri olduğunu ortaya koymuş resmen.

8
0
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Halkçı:

Çok salakça. Şunu diyebilirsin kendisiyle problemleriniz oldu cenazesine gitmedim gitmek içimden gelmedi. Kendini savunamayacak ölmüş biri hakkında konuşmak nedir?

3
0
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Murat Kara:

iste izlediğiniz kisiler bunlar oyi bakın

0
0
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Murat Kara:

intikam mesajı yayinlamiş

0
0
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