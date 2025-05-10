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OMÜ'nün 50. Yıl Kutlamalarında Emre Aydın Coşkusu

OMÜ'nün 50. Yıl Kutlamalarında Emre Aydın Coşkusu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Emre Aydın, öğrencilerle buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Şenlikler, çeşitli performanslarla festival havasında başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ünlü sanatçı Emre Aydın öğrencilerle buluştu.

OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda festival havasında başlayan şenlikler, OMÜ Modern Müzik Topluluğu'nun performansıyla başladı. Ardından "Dance Of Arena" gösterisi ve DJ performanslarıyla coşku arttı. Gecenin finalinde sahneye çıkan Emre Aydın, sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, OMÜ'lülerden yoğun alkış aldı. Konserin ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sanatçıya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Yıl Şenliği, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Etkinlikler, OMÜ ve Samsun Üniversitesi öğrenci, personel ve mezun kartı sahiplerine açık olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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