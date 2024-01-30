Ömer dizisinde Emine'yi oynayan Çağla Naz Kargı'nın performansı alkış topladı

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman ve Çağla Naz Kargı'nın başrolünü paylaştığı Ömer dizisi dün akşam 41. bölümle ekrana geldi. Zorbalığa uğrayan arkadaşı Eda'yı korumak isteyen Yaman, okulda kavgaya karışıyor. Çıkan kavgada bıçaklanan Yaman hayatını kaybederken sevdiği adamın ölümüyle kahrolan Emine'yi oynayan çocuk oyuncu Çağla Naz Kargı'nın performansı alkış topladı.

PERFORMANSIYLA AĞLATTI

Ömer dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman'ı oynayan Ahmet Haktan Zavlak, ölerek diziye veda etti. Dizide Yaman'ı seven Emine'yi oynayan 17 yaşındaki Çağla Naz Kargı ise ağladığı sahnelerdeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Kargı'nın oyunculuğu karşısında gözyaşlarına boğulan izleyiciler, "Emine oynamadı, yaşadı", "Emine mahvettin bizi tüylerim diken diken oldu" ve "Emine bizi çok ağlattın" yorumları yapıldı.

İşte Çağla Naz Kargı'nın performansı için yapılan bazı yorumlar:

ÇAĞLA NAZ KARGI KİMDİR?

2006 yılında dünyaya gelen Çağla Naz Kargı, küçük yaştan itibaren birçok farklı markanın reklam videolarında yer aldı. 2014 yılında Bizim Hikaye isimli filmle oyunculuk kariyerine adım atan Kargı, Emanet ve Dede Korkut gibi yapımlarda da yer alarak performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kargı daha sonra Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Adı Efsane, Kuruluş Osman ve Netflix'te yayınlanan Cici'de rol aldı.