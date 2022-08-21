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Ölümüyle yasa boğan Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

Magazin Haberleri

Türk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncunun Kartal Tibet'in üvey oğlu olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Ünlü oyuncudan acı haber geldi. 67 yaşındaki Civan Canova, hayatını kaybetti.

Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

Ölümüyle yasa boğan Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

Civan Canova hayatını kaybettikten sonra en çok merak edilen konu ise usta oyuncunun üvey babası Kartal Tibet ile olan ilişkileri oldu. Usta oyuncuyla ilgili bu gerçeği yeni öğrenenler ise şaşırıyor.

Ölümüyle yasa boğan Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Civan Canova, ikinci baba bildiği Kartal Tibet ile anılarını anlatmıştı. Annesi Gündüz Sencer ile Kartal Tibet'in evliliği hakkında konuşan Civan Canova, aynı zamanda ikinci bir baba olarak gördüğü Kartal Tibet hakkında şunları söyledi;

Ölümüyle yasa boğan Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

"Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı. Annem Kartal abiyle evlendi. Dokuz yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü, çocuklarına çok düşkündü, mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal ağabeyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal ağabey götürdü. Yeri çok ayrıdır, her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi."

Ölümüyle yasa boğan Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kartal Tibet Civan Canova Magazin Haberler

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