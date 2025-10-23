Haberler

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve yenidoğan bebekleri Sora ile birlikte İstanbul Bağdat Caddesi'nde yürürken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Helvacıoğlu, kazada başına aldığı darbeyle 10 -12 dikiş atıldığını, eşinin ise düşme sonucu sakatlık yaşadığını açıkladı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce dünyaya gelen kızı Sora'yı kucağına almanın sevincini yaşarken korkunç bir trafik kazası geçirdi. Helvacıoğlu'na, İstanbul Bağdat Caddesi üzerinde eşi Ural Kaspar ve bebekleriyle yürüdüğü sırada bir aracın karıştığı kaza sonucu motosiklet çarptı.

Kazanın ardından Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şükürler olsun, herkesin durumu iyi" diyerek hayranlarını rahatlattı. Ancak Helvacıoğlu, yaşadıkları dehşet anlarını ve sağlık durumunu daha sonra Instagram hesabından paylaştığı uzun bir mesajla anlattı.

Helvacıoğlu açıklamasında, "Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu." ifadelerini kullandı.

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Ünlü oyuncu, olay anında bebeğini kucağında taşıdığını belirterek, "Sora kucağımdadaydı, onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti." sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar'ın da kazada yaralandığını ve düşme sonucu sakatlık yaşadığını açıkladı. En büyük şükürlerinin kızlarını koruyabilmiş olmaları olduğunu belirten oyuncu, "Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

