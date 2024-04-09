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Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterini unutmadı

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Kurtlar Vadisi dizisinde ' Süleyman Çakır' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, eskiden oynadığı bu karakter hakkında paylaşım yaptı.

Hayranlarının dizideki karakterin ölüm yıldönümünde anma etkinliği dahi yaparken, Kaynarca da ' Süleyman Çakır' karakterinin ölüm yıldönümünü unutmadı.

GAZETELERE İLAN VERİLDİ

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendi. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştı. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu.

GELENEK BOZULMADI

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

Oktay Kaynarca Süleyman Çakırı unutmadı Ölümünün 20nci yıl dönümünde videolu mesaj

"GÜZEL ADAMDI"

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Rahmetlinin 20. sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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