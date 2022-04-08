Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisindeki efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında andı

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri ölüm yıldönümünde anıldı. Twitter'dan gündem olan karaktere hayat veren Oktay Kaynarca'dan da paylaşım gecikmedi.

"RAHMETLİYE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Geleneği bozmayan Oktay Kaynarca da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman Çakır'ın 18'inci ölüm yıldönümümde unutmayan, unutturmayan sevenlerine başsağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Kaynarca'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.