Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: Ders çıkarmak zorundayız, memleketin sarılacak çok yarası var

Deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Kaynarca, "Bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedeler için seferber olarak bağış toplayan Oktay Kaynarca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ, MEMLEKETİN SARILACAK ÇOK YARASI VAR"

Yaşanan deprem felaketinden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Oktay Kaynarca, adına sahte hesap açılarak para toplandığını öğrendi. Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Oktay Kaynarca, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" ifadelerini kullandı.