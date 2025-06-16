Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
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Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
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Geçtiğimiz yıl Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle ilişkisini taçlandıran Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ve Lale Onuk, dün akşam yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Gecenin en çok konuşulan anı ise, gelin adayı Lale Onuk'un hazırladığı kahveye Avatar Atakan'ın şaka amaçlı sıvı sabun eklemesi oldu.

Geçtiğimiz yıl Paris'te Lale Onuk'a evlilik teklif ederek romantik anları sosyal medyada paylaşan Berkan Karabulut, ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Çift, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Geceye Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da katılarak çifte destek verdi. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, kahve ikramı sırasında yaşandı.

KAHVEYE SIVI SABUN SIKTI

Berkan Karabulut'un yakın arkadaşları arasında yer alan Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da gecede çifti yalnız bırakmadı. Törende eğlenceli anlar yaşanırken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri kahve servisi sırasında kaydedildi.

Nişanda şaka sınırları Zorladı! Avatar Atakan hahveye sıvı Sabun eklendi

Gelin adayı Lale Onuk'un nişan gelenekleri kapsamında hazırladığı kahveler ikram edilirken, Avatar Atakan'dan beklenmedik bir şaka geldi. Kahveyi karıştıran Onuk'a "Biraz daha tuz koy" diyerek espri yapan Atakan, işi bir adım öteye taşıyarak şaka amaçlı fincana sıvı sabun ekledi.

Nişanda şaka sınırları Zorladı! Avatar Atakan hahveye sıvı Sabun eklendi

Atakan'ın bu sürpriz hamlesi kahkahalarla karşılanırken, anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Şaka dozu yüksek bu an, geceye renk katan detaylardan biri olarak hafızalara kazındı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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