Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi - Haberler

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Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Mayıs ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturacak olan Seda Sayan, hazırlıklara başladı. Nikahta güzel görünmek isteyen Sayan, Deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi.

Eğlenceli karakteriyle tanınan 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmak için hazırlıklar yapmaya başladı. 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

YÜZÜNÜ VE GIDISINI GERDİRDİ

Bu zamana kadar sayısız estetik operasyon yaptıran ve son olarak Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu sefer de Deeplift tekniğiyle yüzü ile gıdısını gerdirdi. Sayan'ın işlem yaptırdığı anlar ise canlı canlı sosyal medyada yayınlandı.

DİYETE BAŞLADI

7 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, gelinlik yerine sade beyaz bir elbise tercih edecek. Diyete başlayan Sayan, Nişantaşı'ndaki bir zayıflama merkezine de gitmeye başladı.

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Seda Sayan, Estetik, Düğün, Magazin, Haberler

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Yorumlar (3)

Sinem:

Bu kadin beni korkutuyor, ayni robotlara benziyor.

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Deniz Çapa:

Allah günah yazmasında çok korkunç ya. Sabah bunla uyansam korkudan napardım bilmem

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Sinem:

Allah yarattigi ile dalga gecersen onu aff etmez, bu kendi kendini yaratmis yuz olarak tabikii gunah degil, icini dok.

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