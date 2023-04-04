Nijeryalı şarkıcı Davido, 'Timeless' albümü ile müzik platformlarında rekor üstüne rekor kırdı

Nijeryalı Afrobeats süperstarı David Adeleke, diğer adıyla Davido'nun dördüncü stüdyo albümü 'Timeless', piyasaya çıktığından beri rekorları alt üst ediyor. Davido'nun "Timeless" adlı albümü ABD Apple Music Albüm listesinde 2 numaraya kadar yükseldi. Albüm, şimdiye kadarki en fazla ilk gün akışına sahip oldu.

Nijeryalı süperstar Davido'nun 17 parçalık albümü resmi olarak 31 Mart 2023'te Davido Music Worldwide, Columbia Records ve Sony Music Entertainment aracılığıyla çıktı.

ALBÜM YILDIZLAR GEÇİDİ

Albümde Asake, Fave, The Cavemen, DMW'nin son üyeleri Morravey ve Logos Olori gibi Nijeryalı sanatçıların yanı sıra Grammy ödüllü Beninli şarkıcı Angelique Kidjo, İngiliz rapçi Skepta, Güney Afrikalı müzik yapımcısı/DJ konuk olarak yer alıyor.

24 SAAT İÇİNDE 2 NUMARAYA YÜKSELDİ

Bir kısmı internete sızan albüm piyasaya çıktığından beri rekor kırıyor. Yayınlanmasından 24 saatten kısa bir süre sonra, Davido'nun "Timeless" adlı albümü ABD Apple Music Albüm listesinde 2 numaraya kadar yükseldi ve bu süreçte bir Afrobeats sanatçısının listelerde en yükseğe çıkan albümü oldu.

KÜRESEL REKOR

Davido'nun 'Timeless' albümünden, Burna Boy'un 'Love, Damini' şarkısı Spotify Nijerya'da ilk gün en çok dinlenme rekorunu kırdı. Davido'nun "Timeless" parçası, Apple Music tarihinde bir Afrika albümü için ilk gün en büyük dinleme rekorunu kırdı. Şarkıcı bu başarıyla küresel bir rekor kırmış oldu.

APPLE MÜZİK PAYLAŞTI

Apple Müzik, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü, Twitter hesabı aracılığıyla "Nijeryalı süper starın #Timeless'ı, Apple Music'te bir Afrika albümü için şimdiye kadarki en çok ilk gün akışına sahipti," açıklamasını yaptı.