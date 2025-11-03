Haberler

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Nihal Menzil, torunuyla birlikte yaşadığı mütevazı apartman dairesinde sade ve huzurlu bir yaşam sürdürüyor. "Camdaki Kız" dizisindeki Hafize karakteriyle hafızalara kazınan Menzil, kariyer yolculuğundan özel hayatına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Sağlığı için verdiği kilolarla yeniden form tutan sanatçı, "Evim gösterişli değil ama içinde sevgi, düzen ve huzur var" dedi.

  • Nihal Menzil bir dönem 98 kiloya çıktı ve torununun sözleri üzerine kilo vermeye karar verdi.
  • Nihal Menzil üniversite öğrencisi torunu Helin ile birlikte yaşıyor.
  • Nihal Menzil'in evi kahve tonlarında koltuk takımı, beyaz sehpa ve anı köşesiyle sade bir yaşam alanıdır.

"Yaprak Dökümü", "Çemberimde Gül Oya", "Haziran Gecesi" ve "Camdaki Kız" dizilerinde rol alan deneyimli oyuncu Nihal Menzil, bu hafta evinde Kanal D ekibini ağırladı. "Camdaki Kız"da hayat verdiği Hafize (Hafiş) karakteriyle büyük beğeni toplayan Menzil, hem kariyerine hem de özel yaşamına dair içten açıklamalarda bulundu.

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

"O SAYIYI GÖRÜNCE DEĞİŞMEYE KARAR VERDİM"

Usta oyuncu, bir dönem 98 kiloya çıktığını ve torununun "100 kilo olmuşsun anneanne, zayıfla artık" sözlerinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Menzil, "O iki haneli sayıyı görmek beni utandırdı; sağlık için kilo vermeye karar verdim" dedi.

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Beslenmesini sadeleştirip yürüyüşü ve düzenli kontrolleri hayatına eklediğini söyleyen sanatçı, "Amacım zayıflıktan çok iyi hissetmekti. Ekranda da hayatta da ölçülü yaşamayı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

TORUNUYLA BİRLİKTE YAŞIYOR

Nihal Menzil, üniversite öğrencisi torunu Helin ile birlikte yaşadığını belirterek, "Evde düzen, temizlik ve sevgi olsun bana yeter" dedi. Torunuyla arasında güçlü bir bağ olduğunu anlatan Menzil, Helin'in dış ticaret eğitimi aldığını, ancak asıl hayalinin resim yapmak olduğunu ifade etti. "Helin şimdi Çince öğrenmek istiyor, çok azimli bir çocuk" sözleriyle torununa duyduğu gururu dile getirdi.

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

SADE VE HUZURLU BİR YAŞAM ALANI

Menzil'in evi, kahve tonlarındaki koltuk takımı, beyaz sehpa ve anı köşesiyle dikkat çekiyor. "Asmalı Konak" döneminden kalan plaketler, "Camdaki Kız" setinden fotoğraflar ve dostlarının hatıralarıyla dolu bu ev, sanatçının sade yaşam tarzını yansıtıyor.

Usta oyuncu, "Bu ev bana huzur veriyor. Kalabalık değil, gösterişli değil ama içinde sevgi var" diyerek yaşam felsefesini özetledi.

500

