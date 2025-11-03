Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

"Yaprak Dökümü", "Çemberimde Gül Oya", "Haziran Gecesi" ve "Camdaki Kız" dizilerinde rol alan deneyimli oyuncu Nihal Menzil, bu hafta evinde Kanal D ekibini ağırladı. "Camdaki Kız"da hayat verdiği Hafize (Hafiş) karakteriyle büyük beğeni toplayan Menzil, hem kariyerine hem de özel yaşamına dair içten açıklamalarda bulundu.

"O SAYIYI GÖRÜNCE DEĞİŞMEYE KARAR VERDİM"

Usta oyuncu, bir dönem 98 kiloya çıktığını ve torununun "100 kilo olmuşsun anneanne, zayıfla artık" sözlerinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Menzil, "O iki haneli sayıyı görmek beni utandırdı; sağlık için kilo vermeye karar verdim" dedi.

Beslenmesini sadeleştirip yürüyüşü ve düzenli kontrolleri hayatına eklediğini söyleyen sanatçı, "Amacım zayıflıktan çok iyi hissetmekti. Ekranda da hayatta da ölçülü yaşamayı öğrendim" ifadelerini kullandı.

TORUNUYLA BİRLİKTE YAŞIYOR

Nihal Menzil, üniversite öğrencisi torunu Helin ile birlikte yaşadığını belirterek, "Evde düzen, temizlik ve sevgi olsun bana yeter" dedi. Torunuyla arasında güçlü bir bağ olduğunu anlatan Menzil, Helin'in dış ticaret eğitimi aldığını, ancak asıl hayalinin resim yapmak olduğunu ifade etti. "Helin şimdi Çince öğrenmek istiyor, çok azimli bir çocuk" sözleriyle torununa duyduğu gururu dile getirdi.

SADE VE HUZURLU BİR YAŞAM ALANI

Menzil'in evi, kahve tonlarındaki koltuk takımı, beyaz sehpa ve anı köşesiyle dikkat çekiyor. "Asmalı Konak" döneminden kalan plaketler, "Camdaki Kız" setinden fotoğraflar ve dostlarının hatıralarıyla dolu bu ev, sanatçının sade yaşam tarzını yansıtıyor.

Usta oyuncu, "Bu ev bana huzur veriyor. Kalabalık değil, gösterişli değil ama içinde sevgi var" diyerek yaşam felsefesini özetledi.