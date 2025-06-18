Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık durumu nedeniyle bir süredir gündemde. Cezaevinde geçirdiği süre boyunca ciddi şekilde kilo kaybeden Candan'a Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu.

Tutukluluğu boyunca hızla zayıflayan Candan, geçtiğimiz aylarda sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ancak tedaviye olumlu yanıt vermemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü, tabloyu daha da ağırlaştırdı. Kilo kaybı devam eden Candan'ın 25 kiloya kadar düştüğü ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, ablasının durumu hakkında daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamalarda ciddi uyarılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada, Candan'ın sağlık durumu üzerinden yapılan bazı alaycı yorumlar ise tepkiyle karşılandı. Bir X kullanıcısının yaptığı aşağılayıcı paylaşıma, platformun yapay zekâsı Grok yanıt verdi. Grok, bu tarz yorumların etik dışı olduğunu vurgularken, sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireylerle empati kurulması gerektiğinin altını çizdi.