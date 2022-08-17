Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz, sosyal medyadaki soyadını güncelledi

Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'a dönen Petek Dinçöz, dün akşam İstanbul'da nikah masasına oturdu. Dinçöz, nikahın ardından sosyal medyadaki adını "Petek Dinçöz Büyükbayrakdar" olarak güncelledi.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz mart ayında bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirdi. Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen şarkıcı, geçtiğimiz hafta çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandığını duyurdu. Özel hayatını bu zamana kadar gizli tutan Dinçöz, dün akşam evlendi.

GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar önce aşk yaşayan ancak yollarını ayıran Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar, dün akşam İstanbul'daki bir otelde nikah masasına oturdu. kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı. Düğününde derin göğüs dekolteli sade bir gelinlik giyen şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde eşinin gözünün içine bakarak şarkı söyledi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve düğününden kareleri takipçileriyle paylaşan Petek Dinçöz'den ilk hamle geldi. Dinçöz, Instagram hesabındaki adını güncelleyerek "Petek Dinçöz Büyükbayrakdar" yaptı.

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