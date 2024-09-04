Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

Güldür Güldür Show'daki rolüyle tanınan Rüştü Onur Atilla bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşanıp 20 gün sonra da şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. İlişkisi uzun sürmeyen Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile görüntülendi.

Önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Nez, özel hayatıyla ilgili gelen sorunun ardından Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını duyurdu. İlişkisi bittikten sonra hiçbir açıklama yapmayan Atilla, okula başlayan oğlu Kemal için eski eşiyle buluştu. Eski eşiyle verdikleri pozu yayınlayan Ayyıldız, "Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum" ifadelerini kullandı.

BOŞANDIKTAN SONRA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

10 Haziran Rüştü Onur Atilla ile boşanan Sinem Ayyıldız, eski eşinin 20 gün sonra Nez ile sevgili olduğunu öğrenince yaptığı açıklamada boşanmayı kendisinin istemediği her şeyin 5 ay içinde olduğunu söylemişti. Atilla ise eşinin sözlerine şu şekilde karşılık vermişti: "Sinem Ayyıldız, hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Mahremimizi bu mecralarda meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk, birbirimizi mutsuz etmeye başladık, tartışma ve kavga ortamında çocuklarımızı büyütmek istemedik. Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları güzelleştirmek için de ben çok çabaladım. Olmadı… Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti. İlk adımı ben attım, evden ayrıldım ve boşandık. Zamanında akbilimi dolduran eski eşime en iyi şartları sağlayarak ayrıldım. Şükür kimseye muhtaç değiller, olmayacaklar. Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu zor süreç bizim umarım ilk ve son sınavımız olur. Birbirimize tutunduk ve sığındık. Nez'in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten."