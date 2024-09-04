Üye Girişi
Haberler

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşandıktan 20 gün sonra aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Nez ile yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile okula başlayan çocuğu için bir araya geldi.

Güldür Güldür Show'daki rolüyle tanınan Rüştü Onur Atilla bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşanıp 20 gün sonra da şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. İlişkisi uzun sürmeyen Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile görüntülendi.

Önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Nez, özel hayatıyla ilgili gelen sorunun ardından Rüştü Onur Atilla ile ayrıldığını duyurdu. İlişkisi bittikten sonra hiçbir açıklama yapmayan Atilla, okula başlayan oğlu Kemal için eski eşiyle buluştu. Eski eşiyle verdikleri pozu yayınlayan Ayyıldız, "Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum" ifadelerini kullandı.

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

BOŞANDIKTAN SONRA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

10 Haziran Rüştü Onur Atilla ile boşanan Sinem Ayyıldız, eski eşinin 20 gün sonra Nez ile sevgili olduğunu öğrenince yaptığı açıklamada boşanmayı kendisinin istemediği her şeyin 5 ay içinde olduğunu söylemişti. Atilla ise eşinin sözlerine şu şekilde karşılık vermişti: "Sinem Ayyıldız, hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Mahremimizi bu mecralarda meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk, birbirimizi mutsuz etmeye başladık, tartışma ve kavga ortamında çocuklarımızı büyütmek istemedik. Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları güzelleştirmek için de ben çok çabaladım. Olmadı… Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti. İlk adımı ben attım, evden ayrıldım ve boşandık. Zamanında akbilimi dolduran eski eşime en iyi şartları sağlayarak ayrıldım. Şükür kimseye muhtaç değiller, olmayacaklar. Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu zor süreç bizim umarım ilk ve son sınavımız olur. Birbirimize tutunduk ve sığındık. Nez'in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten."

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Rüştü Onur Atilla Onur Atilla Magazin Nez

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500

Yorumlar (2)

nucleus nuc:

Sanatçı olmak başka "karakter" sahibi olabilmek başka... arasında uçurum var

58
0
yanıtYanıtla
murtaza candurak:

bi ceraatini attı

13
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title