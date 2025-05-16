Nesrin Cavadzade cesarette sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Nesrin Cavadzade cesarette sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
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Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Nesrin Cevadzede şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu son olarak, yatakta kahve keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmişti. Dizi setinde tanıştığı oyuncu Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Cavadzade, ayrılık sonrası sessizliğe bürünmüştü. Şimdilerde sosyal medya hesaplarında yaptığı cesur ve özgün paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, son paylaşımıyla yine gündemde.

Nesrin Cavadzade cesarette sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Cavadzade, Instagram hesabından iç çamaşırıyla yatakta kahve içerken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Doğal ve iddialı tarzıyla öne çıkan kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları tarafından cesur ve özgüvenli tavırlarıyla takdir edilen Nesrin Cavadzade, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Nesrin Cavadzade cesarette sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karaca:

İLLAKİ GÖSTERECEK

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıJY:

DİNCİ TAYFAYI QDURTMAYA TAM GAZ DEVAM.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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