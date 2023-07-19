Nesrin Cavadzade Bodrum'da bikinisiyle güneşlenirken görüntülendi
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Nesrin Cavadzade, Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde bikinisiyle güneşlenirken görüntülendi. Bikinisinin üstü kayan oyuncunun göğüsleri görüldü. Cavadzade, rahat bir şekilde güneşlenerek dikkatleri üzerine çekti.
Nesrin Cavadzade önceki gün Bodrum, Torba'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.
BİKİNİSİ KAYDI
Denize giren oyuncu dubalara yaslandığı sırada bikinisinin üstü kaydı ve göğüsleri göründü.
Bikinisini düzelten Cavadzade iskeleye döndüğü zaman meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkardı ve öylece uzandı.
Üstsüz bir şekilde güneşlenen Nesrin Cavadzade rahatlığıyla şaşırttı.
Bikinisini çıkarıp rahatlayan ünlü oyuncu yere sere serpe uzandı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin