Neşet Ertaş Anma Gecesi Anadolu Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, Anadolu bozkırının yüreğinden kopup gelen büyük usta Neşet Ertaş'ı anlamak ve anmak için özel bir geceye imza attı. "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Gecesi" doğayla iç içe bir atmosfer sunan Anadolu Üniversitesi Anadolu Park'ta gerçekleşti.

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Eşi Oya Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oytun Eren, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve Eskişehirliler katılım gösterdi.

Usta sanatçının eserleri müzik ziyafeti yaşattı

Programda performanslarıyla türkülerin ruhunu yeniden var eden Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Solist Serpil Ayar ve Kırşehirli sanatçı Tolga Ertürk ve ekibi Neşet Ertaş'ın dillere yer etmiş eserlerinden "NolurGelin", "Giye Giye Eskitmişsin Alları", "Ahirim Sensin", " Halime Kız", "Bağa Gel Bostana Gel", "Bahçe Duvarından Aştım", "Gine Haber Gelmiş Dostun Elinden", "Kesik Çayır", "Cahildim Dünyanın Rengine Kandım", "Kurusa Fidanın", "Doyulur mu?", "Yolcu" türkülerini seslendirdi. Tolga Ertürk solistliğinde ise "Sen Benimsin", "Gönül Arz Eyliyor Dostu Görmeyi", "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını", "Ayva Çiçek Açmış", "Zahide", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Köprüden Geçti Gelin", "Bahçe Duvarından Aştım", "Gel Yanıma Gel", "Sevda Olmasaydı" türküleri seslendirildi.

Gecenin sürpriz solisti Rektör Adıgüzel oldu

Neşet Ertaş'ın bir halk ozanı olarak taşıdığı kültürel hafıza ile Anadolu'nun sesi ve sözü oluşunun da saygıyla anıldığı konserde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Neşet Ertaş'a ait "Yalan Dünya", "Bahçe Duvarından Aştım", "Acem Kızı" adlı türküleri seslendirdi. Rektör Adıgüzel'in sürpriz performansı müzikseverler tarafından ilgiyle karşılanarak büyük alkış aldı. Yalnızca türkülerin seslendirilmediği konserde, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu da sahne aldı. Topluluk, danslarıyla hem geçmişin izini sürdü hem de türkülerin ezgisinde ortak bir kültürün sıcaklığını izleyicilerle paylaştı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından konserin hazırlanmasında emeği geçen isimlere konser sonunda çiçek takdim edildi. - ESKİŞEHİR