Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti - Haberler

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Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nejat İşler, önceki akşam yine alkolün dozunu kaçırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken İşler, önce taksiye binerken sonra da kaldığı otele girerken düştü. Basın mensuplarına küfreden oyuncu, bir de orta parmak hareketi yaptı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere takıldı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, mekanın görevlilerinden yardım istedi.

TAKSİYE BİNERKEN YERE DÜŞTÜ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" dedi. Basın mensuplarına küfür eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

BASIN MENSUPLARINA HAREKET YAPTI

Görevlilerin yardımıyla güçlükle taksiye binen Nejat İşler, basın mensuplarına orta parmak hareketi yaptı. Taksiyle Şişhane'de konakladığı otele giden Nejat İşler, yine görevlilerin yardımıyla araçtan indi. Gözünün önünü bile görmekte zorlanan oyuncu, bu sefer de otele girerken yere kapaklandı.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nejat İşler, Alkol, Magazin, Haberler

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Yorumlar (4)

OKUR:

kendilerini hep ayrı bir yere koyan toplumüstü sanat camiasından bir kesit

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Bu şahıs kendini alkolle öldürmeye çalışıyor. Yıllardır bunu herkes bilir. Alkol yüzünden parmak uçları da kesildi. Parası bittiğinde gelir bir dizide sinemada oynar, gider yine içip ölmeye. Allah kurtarsın, hidayet versin.

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haksız mıyım:

içki insanı rezil eder işte

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