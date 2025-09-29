Nejat İşler'e kafa atan muhabirin akıbeti belli oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki gün gazetecilerle yaşadığı kavga nedeniyle gündeme geldi. Mekân çıkışında muhabirlerin ısrarlı sorularına sinirlenen İşler'in küfrettiği anlar kameralara yansıdı. Bunun üzerine gazeteci Tarık Eker, oyuncuya kafa attı. Olay anına ait görüntülerin yayılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda Nejat İşler'in muhabire, "Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi" diyerek bağırdığı ve küfürlü sözler sarf ettiği görüldü.

EKER'DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Kavgadan sonra dün akşam açıklama yapan Tarık Eker, sosyal medya hesabı üzerinden özür dileyerek olayın perde arkasını paylaştı. Eker, Nejat İşler'in hem kendisine hem de kızına küfrettiğini, bu nedenle sinirlerine hakim olamayarak söz konusu tepkiyi verdiğini söyledi.

BEYAZ TV KARARINI VERDİ

Bugün ise olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz Tv, muhabir Tarık Eker ile yollarını ayırdı. Eker, sosyal medya hesabındaki "Beyaz Magazin" ibaresini ve programla ilgili fotoğrafları kaldırdı. Beyaz TV cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.