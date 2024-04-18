Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Son yıllarda şarkılarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Nefes almakta zorlandığını söyleyen Bastık, ameliyat olacağını duyurdu.

"NEFES ALAMAMAK BERBAT BİR ŞEY"

Dün doktor kontrolüne giden Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda operasyon geçirmesi gerektiğinden bahsederek "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati" dedi.