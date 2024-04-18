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Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

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Nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat olacak. Sağlık durumundan bahseden şarkıcı "Ciddi bir deviasyonum varmış. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş" dedi.

Son yıllarda şarkılarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Nefes almakta zorlandığını söyleyen Bastık, ameliyat olacağını duyurdu.

"NEFES ALAMAMAK BERBAT BİR ŞEY"

Dün doktor kontrolüne giden Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda operasyon geçirmesi gerektiğinden bahsederek "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati" dedi.

Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Zeynep Bastık Ameliyat Ünlüler Magazin Sağlık Haberler

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Yorumlar (4)

Yavuz Irmak:

vah vah çok üzüldüm ne haber ama

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1
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M. B.:

Kim bu arkadaşlar biri bana yazsın

4
1
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Sogun Nn:

şarkısı güzel son çıkan

yanıt0
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Sade Vatandaş:

Hadi Hadi ; burun estetiği de olacaksın , yol yapıyosun. Görüşücez bakalım burnun değişecek mi değişmeyecek mi :))))))

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2
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