Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Masterchef Türkiye 2024 sezonunun en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yayladan yaptığı başvuruyla dikkat çekmişti. Yarışma boyunca sık sık gündeme gelen Ekiz, elenmesinin ardından da konuşulmaya devam etti.

FİNALE NEDEN KATILMADI?

Finale katılmaması üzerine "yarışmacılarla küstü" iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara yanıt veren Ayşe Ekiz, "Çok hastaydım. Annemle babam da bu halde gidemezsin dediler, yoksa kimseyle bir sorunum yok. Hal hatır sorduğum birkaç kişi var. Hiç kimseyle kavga etmedim" ifadelerini kullandı.

BEYZA HAKKINDA BOMBA İDDİA: BENİMLE DALGA GEÇTİ

Ayşe Ekiz, Beyza ile arasında geçtiği iddia edilen küslük konusunu ise Battal Kaan Özdemir'in YouTube programında netleştirdi. Ekiz, o dönem Instagram'ı yeni kullandığını ve birçok konuda Beyza'dan yardım aldığını belirtti. Ancak yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Beril bir gün Instagram ile ilgili yardım isteyince, Beyza da gülerek 'Ayşe çok güzel anlar' dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım, bir daha da düzen tutmadı."

Ekiz, Beyza'yı çok sevdiğini ve aralarında öncesinde herhangi bir sorun olmadığını da vurguladı. Ancak bu olay sonrası aralarındaki bağın zedelendiğini belirtti.