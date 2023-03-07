Nebil Özgentürk... 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VE CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA!

Belgeselleriyle yakından tanınan ’Bir Yudum İnsan’ serilerinin yönetmeni Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100.yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı. Hazırlıkları aylar süren ve çekimleri Afyon yolu üzerinde Kula’da gerçekleştirilen şiir-klip projesi bugün itibariyle tüm mecralarda yerini aldı.

Nazım Hikmet'in Kuvayı Milliye Destanı'nda yer alan 'Ve Kadınlarımız' şiirinin yeniden hayat bulması için tamamen gönüllü bir çalışma yürütüldü.

İki ayrı versiyonda Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ'un seslendirdiği şiir için hazırlanan duygu dolu klipte Meltem Cumbul, Salih Kalyon, Hakan Bilgin ve Onur Akın da performanslarıyla yer aldı.

Klibin görüntü yönetmenliğini usta isim Uğur İçbak'ın üstlenirken müziği Can Atilla'ya, ikinci yönetmenliği ve makyaj tasarımı ise Derya Ergün'e ait. Projeye başta Deniz ve Hasan Basri Aksu olmak üzere birçok sanatsever katkı sağladı.