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Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

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Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı'nın katıldığı bir iftar davetinde kendisine topuklu ayakkabının içine çikolata doldurulmuş bir şekilde yapılan tatlı sunumu çok konuşuldu. Tatlı sunumu, "Para çok yanlış insanlarda", "Ayakkabı da yeniyor mu?" gibi tepkiler aldı.

Hacı Sabancı'nın Fatma D. isimli kadından doğan "Uzay" isimli bir erkek çocuğunun babası olduğunun DNA testi ile kanıtlanmasıyla Sabancı ailesi gündemde yer almıştı. Sabancı ailesinin gelini ve Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı bu kez sosyal medya paylaşımındaki şaşırtan tatlı sunumuyla konuşuldu.

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Sabancıların zaman zaman karıştıkları iddialar ve aile arasındaki olaylar derken her adımları ayrı olay oluyor. Geçtiğimiz yıl yemek masalarında herkesin isminin baş harfine göre kesilmiş ekmeklerle gündeme düşen Sabancılar yılbaşında da süsledikleri narlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

AYAKKABIDA TATLI SUNUMU

Sunum denince akla gelen tek aile olan Sabancıların gelini Nazlı Sabancı'nın davetli olduğu bir iftar masasından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Nazlı Sabancı iftar sonrası kendisine yapılan topuklu ayakkabıların içine çikolata doldurulmuş bir şekilde yapılan tatlı sunumuyla dillere düştü.

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

"GÖRMEMİŞLİĞİN SEVİYESİ"

Sosyal medya kullanıcıları Nazlı Sabancı'ya yapılan tatlı sunumuna, "Yazık gerçekten, görmemişliğin seviyesi", "Bu zenginler iyice kafayı yedi", "Para çok yanlış insanlarda", "Ayakkabı da yeniyor mu?" gibi yorumlar yaptı.

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıh7krbh9chc:

Eleştirenler ve yorum yapanlarda benim gibi fakirler

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Kerdeş bu zenginlik fakirlik değil görmemişlik görgüsüzlük nasıl zengin olmuş bi araştır SABANCI KOÇ Türkiye’nin yüz karası bunlar.

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Bak bu kaşar hemde karsss kaşarı.

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Haber YorumlarıBabilya :

Müslüman değiller,ondan

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Haber YorumlarıDua Sare:

Ayakkabı şekerden yapılmış ola bilir. Zenginin parası fakirin dilini yorarmış

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