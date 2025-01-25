Nazlı Sabancı'dan günler sonra ilk paylaşım

Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu DNA testiyle ortaya çıktıktan sonra Sabancı ailesindeyken herkes sessiz kalmayı tercih etmişti. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Nazlı Sabancı bugün kızını ve sakinlik temalı bir fotoğrafı paylaştı.

2017 yılından beri birlikte olan Nazlı Hacı Sabancı çifti 2021 yılında evlenmiş, çiftin Arzu Alara adında bir kız bebekleri dünyaya gelmişti.

Mutlu bir evliliği olan çift Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsıldı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla kesinleşti.

Hacı-Nazlı Sabancı çifti çıkan haberlerden sonra yalnızca fotoğraf paylaşmakla yetinmişti. İhaneti sineye çektiği konuşulan Nazlı Sabancı, günler süren sessizliğini ilk kez bozdu. Instagram hesabından önce kızı Arzu Alara'yı ardından da çıktığı tatilden manzaralı bir fotoğraf paylaşan ünlü isim manzara karesine ise 'Sakinlik' notunu düştü.