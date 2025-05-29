Nail Kırmızıgül, 11 Yıl Sonra Arka Sokaklar'a Dönüyor

KANAL D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Mesut'un baş düşmanı Cevher Şanlı rolündeki Nail Kırmızıgül, 11 yıl sonra diziye döndü. Heyecanını paylaşan başarılı oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. Şevket Çoruh'un kült karakteri Mesut'un Cevher ile olan karşılıklı atışmalarını, ayak oyunlarını ve eğlenceli anlarını yeniden ekrana taşıyacaklarını dile getiren Kırmızıgül, "İzleyici kafası karışmış, savrulmuş ve hayata olan kızgınlığı daha da katmerlenmiş kötü bir Cevher görecek" dedi.

'SANKİ HİÇ AYRI KALMAMIŞSINIZ GİBİ'

Cevher Şanlı karakteriyle hafızalara kazınan Nail Kırmızıgül'ün 11 yıl sonra Arka Sokaklar dizisine dönmesiyle ekip daha da hareketlendi. Başarılı oyuncu, Cevher karakterinden şöyle bahsetti: "Araya mesafeler, yıllar girse de dostluğunuzdan hiçbir şey kaybetmediğiniz, ilk karşılaşmanızda sanki hiç ayrı kalmamışsınız gibi muhabbete kaldığınız yerden aynı sıcaklıkla devam ettiğiniz özel kişiler vardır. Cevher'le 11 yıl sonra buluşmamız da böyle. Onu oynamak inanılmaz eğlenceli."

'ARKA SOKAKLAR BİZDEN BİR POLİSİYE HİKAYESİDİR'

Diziye tekrar döndüğünde yaşadıklarından da bahseden oyuncu, "Eski Arka Sokaklar ruhunun ve samimiyetinin olduğu gibi korunduğunu gördüm. Şimdi yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan ve Kerem Saka var. Aynı ruhla harika işler çıkarmaya devam ediyorlar. 20. sezonuna hazırlanan dizinin bütün sırrı, kamera önü ve arkasında bütün ekibin birlikte yarattığı bu ruhtur, sinerjidir. Arka Sokaklar, her yönüyle tamamen yerli, hiçbir şeye özenmeyen, kasmadan bütün samimiyetiyle işlenen bizden bir polisiye hikayesidir" şeklinde konuştu.

'BAZI SAHNELER İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Bazı sahneleri çekmek için sabırsızlandığını da belirten Nail Kırmızıgül, "Diğer oyuncularla karşılıklı sahnelerimiz pek yoktu. Ama bu yeni versiyonda Mesut'un dışında da başka karakterlerle izleyiciyi hem gözyaşlarına boğacak hem de heyecandan nefessiz bırakacak karşılıklı oyunlar var. O sahneleri çekmek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek heyecanını ifade etti.