Nagihan final sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sahada kazandığımızı masada kaybettik

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu, 30 Haziran akşamı Tersane İstanbul'da yapılan büyük final sonucunda belirlendi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.

SİSTEME TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu durum yarışmayı 2. bitiren Adem'de dahil olmak üzere birçok ismin tepkisini çekti. Survivor'ı 6. bitiren Nagihan ise sisteme olan tepkisini gösterdi. Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, paylaşımında şunları söyledi;

"OLMAYACAK BİR HAYAL İÇİN 3 KEZ KIZIMI BIRAKTIM

"Bu yolda benimle birlikte olan, duasını ve desteklerini esirgemeyen, beni yalnız bırakmayan, yanımda olan ve geldikten sonra merak edip beni arayan, yazan ve güzel mesajlarla bana manevi mutluluğu yaşatan tüm sevenlerime destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu serüven sırasında çok şey öğrendim. Survivor gibi rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yerde başarı ipini göğüslemek ve zoru başarmak çok çok zor. Her yarışmacının daha doğrusu herkesin harcı değildi. Ben bunu tek başıma başardığıma inanıyorum. Hele ki herkesin birbirinin ayağını kaydırmak için can attığı bu Allstar'da başarılı olmak belki de en zor şeylerden biriydi. Bu serüvende pek çok olaylar yaşadık , gördükleriniz ve göremedikleriniz .. Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım, olmayacak bir hayalin peşinde kızımı üç kez bırakmak dışında…"

"ARTIK PARKUR KONMASIN"

"Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi, gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını Aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa İş sadece Sms ile yürüyor."

"SAHADA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETTİK"

"Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama Sms'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun… Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum. Ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"